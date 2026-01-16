Более 300 кубометров снега вывезли за ночь с улиц Лосино-Петровского

Коммунальные службы городского округа Лосино-Петровский работают в усиленном режиме из-за снегопада. Специалисты расчищают дороги и тротуары, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Минувшей ночью сотрудники муниципального учреждения «Городское хозяйство» очищали от снега несколько улиц. Работы велись на проезде Горького, на улице Горького (10-11 квартал и односторонняя часть), на улице Северной в самом городе, а также на улице Калинина в деревне Корпуса.

Для уборки были задействованы экскаватор-погрузчик, два самосвала и два трактора МТЗ. В общей сложности с территории вывезли 320 кубометров снега. Днем работы продолжались по утвержденному графику.

Сегодня ночью расчистку планируют продолжить на улицах Строителей и Гоголя в городе Лосино-Петровский.

Актуальную информацию о работе коммунальных служб можно найти в специальном телеграм-чате.