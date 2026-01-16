Миусскую снежную дюну начали разбирать в Москве

В Москве начали вывозить снежный вал, который образовался на Миусской площади напротив РХТУ имени Менделеева после уборки улиц от последствий мощного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Там сообщили, что подобную схему уже использовали в 2021 году.

Миусская дюна уже не первый год становится стихийной точкой притяжения москвичей. Еще в 2018 году для нее завели фан-группу в социальной сети «ВКонтакте», предложив 18 февраля отмечать День дюны.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее отмечала, что до 19 января в Москве не стоит ожидать серьезных снегопадов.