Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту 16 пассажирских поездов задержались

Из-за временной остановки движения по Крымскому мосту задержали 16 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня в связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часа задержаны 16 пассажирских поездов», — заявили в СКЖД.

Для пассажиров поездов, опоздание которых превысило четыре часа, организовали выдачу питьевой воды и горячего питания.

Ранее, 16 мая, в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что из-за перекрытия Крымского моста восемь составов отстали от графика. Задержки коснулись пассажирских поездов в обоих направлениях.

До этого, 3 мая, несколько калининградских поездов сбились с графика из-за схода с путей грузового состава на Литовской железной дороге.