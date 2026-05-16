Движение поездов в Крыму остановили из-за перекрытия моста

Движение поездов в Крым приостановили из-за перекрытия Крымского моста, восемь составов отстают от графика. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказсой железной дороги.

«Сегодня в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД на время до 6,5 часов задержаны 12 пассажирских поездов», — сообщил перевозчик.

Задержки затронули пассажирские поезда в обоих направлениях. Пассажирам окажут помощь при длительном ожидании: водой и питанием обеспечат, если задержка превысит четыре часа.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что по состоянию на 11:00 задерживаются семь составов по направлению в Крым и пять поездов обратного маршрута. Все они отстают от графика на время от двух до восьми часов.

Ранее несколько калинградских поездов сбились с расписания из-за схода в грузовом поезде на Литовской железной дороге.