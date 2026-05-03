Несколько калининградских поездов задержались из-за ЧП в Литве

Из-за схода в грузовом поезде на Литовской железной дороге возникли сбои в расписании поездов, курсирующих между Калининградом и другими городами. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Задерживаются поезда маршрута Калининград — Адлер, Калининград — Москва и Москва — Калининград. Составы следуют по территории Литовской и Белорусской железных дорог.

«Максимальное время задержки составляет восемь часов», — уточнили в ФПК.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и предоставляют чай. Для выезжающих на поезде 148 из Минска подготовят резервный состав. Он отправится из Белоруссии в 9:49 по графику поезда № 148.

Резервный состав также подготовят для поезда из Смоленска, он отъедет в 12:04. Пассажиров оперативно информируют об изменениях по смс.

Ранее движение электричек приостановили в Крыму. Неполадки на железной дороге возникли из-за повреждения беспилотником контактной сети.