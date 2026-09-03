ЮЛА в связке с М-12 «Восток» открыла прямые маршруты из Балашихи

Южно-Лыткаринская автодорога связала восток, юг и юго-восток Подмосковья прямыми маршрутами. Какие плюсы от новой трассы получили жители Балашихи, выяснил 360.ru.

ЮЛА в связке с М-12 «Восток» открыла прямые маршруты из Балашихи к М-5 «Урал», А-105, М-4 «Дон» и М-2 «Крым» без необходимости заезжать на МКАД.

По новой дороге расчетное время в пути до Люберец и Видного уменьшилось с полутора часов до получаса.

Сократилась и продолжительность поездки между федеральными трассами: дорога от М-5 до М-12 теперь занимает около 10 минут вместо 25–30 минут. От Старой Купавны до Домодедово можно будет добраться вдвое быстрее — за час вместо двух.

Дорога разгрузит юго-восточный участок МКАД. Нагрузки на существующую дорожную сеть станут меньше до 30%.

Что еще ЮЛА изменила для жителей Балашихи — смотрите в ролике.

Подробнее о новой дороге и ее влиянии на транспортную ситуацию в Подмосковье — в материале 360.ru.