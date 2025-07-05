Губернатор Приморья и группа «Блестящие» застряли в самолетах в Шереметьеве

Московский аэропорт Шереметьево охватил коллапс из-за регулярных ограничений на прием и отправку самолетов сначала из-за сильного ветра, а потом из-за угрозы беспилотников. В результате на поле скопилось огромное количество самолетов, из которых пассажиры не могут выйти несколько часов, а в здании образовались толпы желающих улететь.

Рейс «Аэрофлота» приземлился в воздушной гавани еще в 14:00, но пассажиры не могли покинуть борт на протяжении двух часов. Среди тех, кто прилетел в Москву, оказался губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В другом самолете, который прибыл из Тюмени, находится группа «Блестящие». Участница коллектива Ксения Новикова в комментарии Telegram-каналу Baza заявила, что у пассажиров началась паника.

«Сначала в Тюмени была задержка, теперь здесь три часа. Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Самолет еще припарковать не могли», — рассказала артистка.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила о проверке соблюдения прав пассажиров в связи с ограничениями на прием и отправку самолетов из столичных аэропортов. Ведомство направило сотрудников для мониторинга.

Проблемы с отправкой рейсов из Шереметьева начались еще днем. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, причиной стало усиление ветра, который помешал отправке бортов. После ограничения в воздушной гавани ввели из-за атаки дронов.

В распоряжении 360.ru оказалось видео из Шереметьева, на котором можно увидеть скопившиеся толпы возле гейтов. Одна из пассажирок заявила, что ждет посадку несколько часов. Она подчеркнула, что причины задержки не объяснили, а вылет перенесли несколько раз.