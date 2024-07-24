Госдума продлила разрешение на сплошные вырубки на Байкале

Госдума разрешила сплошные вырубки на Байкале для расширения БАМ до 2033 года

Госдума приняла законопроект, разрешающий сплошные вырубки леса вдоль Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее норма действовала до 31 декабря 2024 года.

«Если же говорить о реальной картине, то чаще всего там рубится кустарник и мелколесье, которые растут рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги», — объяснил депутат от «Единой России» Александр Якубовский.

Он назвал обеспечение своевременного развития БАМ и Транссиба критически важным, особенно в условиях разворота экспорта в сторону Востока. Для таких рубок земли лесного фонда будут переводить в иные категории, сообщили в документе.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что БАМ обеспечила надежный транспортный маршрут для всей Евразии.

В мае глава РЖД Олег Белозеров назвал Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб главными путями в России.