Глава РЖД Олег Белозеров назвал БАМ и Транссиб главными путями в России

Глава РЖД Олег Белозеров в беседе с изданием kp.ru назвал Транссиб и БАМ главными путями в России.

В 2024 году отмечается 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Белозеров считает, что если бы этой дороги не было, то не было бы и страны.

«Думаю, теперь всем абсолютно ясно, что не будь БАМа — не было бы страны!  Не было бы тех возможностей для России, того разворота на Восток, который мы видим сейчас», — сказал он журналисту издания.

И Транссиб, и БАМ в буквальном смысле являются артериями и хребтом российской экономики, добавил глава РЖД.

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте