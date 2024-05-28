Глава РЖД Олег Белозеров назвал БАМ и Транссиб главными путями в России

Глава РЖД Олег Белозеров в беседе с изданием kp.ru назвал Транссиб и БАМ главными путями в России.

В 2024 году отмечается 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Белозеров считает, что если бы этой дороги не было, то не было бы и страны.

«Думаю, теперь всем абсолютно ясно, что не будь БАМа — не было бы страны! Не было бы тех возможностей для России, того разворота на Восток, который мы видим сейчас», — сказал он журналисту издания.

И Транссиб, и БАМ в буквальном смысле являются артериями и хребтом российской экономики, добавил глава РЖД.