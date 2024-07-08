Путин указал на важность БАМ для всей Евразии

Путин: БАМ помог открыть транспортный маршрут для Евразии

Фото: РИА «Новости»

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) обеспечила надежный транспортный маршрут для всей Евразии. Об этом заявил президент Владимир Путин по случаю 50-летию начала строительства объекта. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

По его словам, магистраль стала неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны. Она является основным звеном в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока.

«БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», — указал глава государства.

Он напомнил, что полвека назад огромная стройка объединила сотни тысяч жителей страны. Благодаря их труду возвели километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дала жизнь новым городам и поселкам.

В мае кабмин одобрил запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМ и Транссибирской магистрали. На реализацию выделят 3,7 триллиона рублей.

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