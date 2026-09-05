Путин рассказал о перспективах скоростного сообщения Москвы с регионами

Масштабные технологические проекты, которые реализуются в Москве, придают мощный импульс развитию целых территорий, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины города в концертном зале «Зарядье». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что столица, Подмосковье и РЖД вместе развивают Московские центральные диаметры.

«В ближайшие годы скоростное сообщение, по сути современное комфортное наземное метро свяжет столицу с областными центрами и крупными городами 10 соседних регионов», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что интенсивно строится высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург.

Президент назвал столицу лучшим и динамичным городом планеты. По его словам, Москва стала одним из крупнейших научных, промышленных и культурных центров мира.