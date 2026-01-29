ГИБДД Подмосковья запустила опрос водителей о детских креслах

В Подмосковье стартует новый социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность». Водители могут пройти анонимный опрос и поделиться мнением об использовании детских кресел, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Акция начнется 2 февраля. При подготовке к ней ГИБДД захотела узнать, насколько хорошо автомобилисты знакомы с правилами перевозки детей и как относятся к использованию детских кресел. Для этого в интернете запустили опрос.

В анкете всего 10 вопросов: о количестве и возрасте детей, отношении к их перевозке без удерживающего устройства, повышении штрафов, поведении в дороге и выборе автокресла. Опрос анонимный и займет не больше двух минут.

Ранее россиянам назвали самый надежный стандарт безопасности детских автокресел. Он важен при выборе удерживающего устройства.