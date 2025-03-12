Автоэксперт Шапарин поддержал повышение штрафов за перевозку детей без кресла

Правительство поддержало поправки в КоАП, которые значительно увеличат штрафы за перевозку детей без специального кресла. Вопрос повышения денежных санкций уже давно назрел, считает глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Своим мнением он поделился в разговоре с ИА НСН .

Как отметил специалист, детская смертность и аварийность с участием детей на дорогах растет. Причина не только в отсутствии кресел, но и в свободном использовании детьми опасных транспортных средств: питбайков, самокатов. Однако эксперт подчеркнул — обычно в ДТП виноваты взрослые, потому что не пристегивают детей.

Штрафы за неправильную перевозку детей — одно из самых частых нарушений. Их выписывают более 600 тысяч в год.

Законопроект предлагает ужесточить наказание для всех: обычных водителей, должностных и юридических лиц. Водителям грозит штраф не три, а пять тысяч рублей. Для должностных лиц — 50 тысяч вместо 25, для юридических — 200 тысяч вместо 100, подчеркнул Шапарин.