ГИБДД: ECE R129 i‑Size считается более надежным стандартом детских автокресел

Автокресла — важный элемент безопасности для детей в автомобиле. При резком торможении вес пассажира увеличивается в 30 раз, сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на данные ГИБДД.

Так, при столкновении 10-килограммовый ребенок будет оказывать давление на переднее сиденье с силой, эквивалентной весу в 300 кг. Удержать такую массу без риска удара практически невозможно.

Для обеспечения безопасности до семи лет необходимо использовать автолюльку или специальное детское кресло, подходящее по возрасту и весу. Сегодня действуют два стандарта безопасности автокресел — ECE R44 и ECE R129 i‑Size. Последний считается более современным и надежным, поскольку включает в себя обязательный боковой краш-тест, перевозку ребенка против хода движения до 15 месяцев и крепление Isofix.