ГИБДД объявила о массовых и проверках на дорогах 3 и 4 августа

Инспекторы ГИБДД проведут массовые и сплошные проверки на российских дорогах 3 и 4 августа, уделив особое внимание проверке водителей на трезвость. Об этом «Известиям» сообщил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Региональные управления Госавтоинспекции уже объявили о готовящихся рейдах. В частности, профилактические мероприятия пройдут на дорогах Республики Коми, Рязанской, Кировской и Пензенской областей.

«Также призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — сказал Белан.

Он заверил, что сотрудники ГАИ также примут все необходимые и оперативные меры при получении такого рода сообщений. Предупреждения касаются не только автомобилистов, но и мотоциклистов.

Ранее петербургские полицейские устроили погоню за нетрезвым мигрантом, проигнорировавшим законное требование инспекторов об остановке.