Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню за мигрантом, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и увеличил скорость. Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, машина остановилась у здания на Пискаревском проспекте.

Отмечается, что 26-летнего нарушителя доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте