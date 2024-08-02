Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню за мигрантом, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
По предварительным данным, водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и увеличил скорость. Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, машина остановилась у здания на Пискаревском проспекте.
Отмечается, что 26-летнего нарушителя доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности.