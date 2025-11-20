Фейк: в «Яндекс Такси» появились таблички со СВОлодей и предупреждением, что за рулем бывший боец

Фейковое видео с табличками со СВОлодей в такси «Яндекс Go» разошлось по Сети

В социальных сетях разошлось видео о том, что в такси «Яндекс Go» установили таблички с предупреждением, что водитель — бывший участник специальной военной операции. В качестве иллюстрации авторы вброса использовали героя поддельного мультфильма СВОлодю.

Фейк

Снятый якобы в салоне такси «Яндекс Go» ролик разошелся по социальным сетям. На опубликованных кадрах видна прикрепленная к спинке переднего кресла табличка с мультипликационным персонажем СВОлодей и предупреждением, что водитель принимал участие в спецоперации.

Правда

Российские службы такси не используют подобные таблички. Все предупреждающие надписи в машинах касаются исключительно условий поездки. К примеру, пассажира могут предупредить, что водитель слабослышащий.

Мультипликационный герой СВОлодя — персонаж фейкового мультфильма, размещенного на RuTube в конце сентября.

Авторы вброса утверждали, что произведение создали при поддержке Министерства культуры России, а также департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Но ни одно российское ведомство не имело к нему отношения.

Это очередной вброс украинского ЦИПсО для дискредитации российских военных.

Провокаторы уже неоднократно распространяли поддельные изображения таких табличек в различных сферах услуг, но ни один такой случай не получил подтверждения.

