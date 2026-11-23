В Сети появилась информация, что Южно-Лыткаринская автодорога в Подмосковье перешла в платный режим. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Плату начнут взимать с 21 ноября 2026-го до 12 февраля 2049 года.

В соцсетях стали распространяться посты о том, что Южно-Лыткаринская автодорога якобы стала платной. В качестве доказательства авторы ссылаются на постановление правительства Московской области, в соответствии с которым скоростная автодорога Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный (сокращенно ЮЛА) якобы официально переводится в режим платной эксплуатации.

Правда

Документ постановления правительства Подмосковья действительно есть, он датируется 20 ноября 2026 года.

Несмотря на это, в тексте не идет речи ни о каком действующем режиме проезда на платной основе. В пункте первом указали, что плату начнут взимать только после подписания акта о начале эксплуатации

В Минтрансе Подмосковья подтвердили, что на данный момент плата за проезд по трассе не требуется, сообщил портал «Регионы».

В ведомстве уточнили, что путаница возникла из-за неверной трактовки опубликованного постановления правительства Московской области о платной эксплуатации магистрали.

В Минтрансе рассказали, что документ приняли в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 257-ФЗ. Сам по себе он не запускает автоматическое списание средств.

Платный режим введут только со дня подписания акта о начале эксплуатации дороги. Точную дату запуска платного проезда по Южно-Лыткаринской автодороге власти и оператор трассы заранее опубликуют на своих официальных сайтах.