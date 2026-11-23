Правительство закрепило за МВД полномочия по госрегистрации владельцев электросамокатов, а также различных средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили «Ведомости» .

Старший инспектор по особым поручениям ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах подтвердил, что Минтранс примет проект о правилах регулирования и движения СИМ. Управлять ими на дорогах общего пользования смогут только достигшие 16-летия граждане.

К СИМам отнесут устройства со скоростью до 25 километров в час и мощностью от 0,1 до 0,25 кВт. Их обяжут регистрировать на «Госуслугах. Также на СИМах запретят ездить вдвоем и перемещаться в зонах массового скопления.

Минтранс примет проект о правилах регулирования, после чего МВД в течение полугода внесет акты в правительство.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что электросамокаты, электровелосипеды и их аккумуляторы нельзя хранить в подъездах. По его словам, батареи СИМ при возгорании выделяют токсичный дым.