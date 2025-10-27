Экс-владельцев аэропорта Домодедово обязали выплатить 3 млрд рублей

Домодедовский городской суд постановил взыскать с бывших владельцев аэропорта Домодедово более трех миллиардов рублей в пользу государства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ущерб обязали выплатить в связи с неуплатой налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.

«Указанный факт выявлен в рамках проводимой надзорным ведомством работы по обеспечению стабильного функционирования стратегического объекта транспортной инфраструктуры», — добавили в пресс-службе.

Ранее воздушную гавань передали государству. В январе суд наложил арест на все активы группы компаний аэропорта, после того как выяснилось, что они находятся под влиянием резидентов других стран. Бывший бенефициар аэропорта Дмитрий Каменщик подал апелляцию на решение Арбитражного суда.

Новый руководитель объекта Андрей Иванов объяснил, что не допустит банкротства. Представители воздушной гавани ведут с кредиторами переговоры по реструктуризации долга.