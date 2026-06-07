Движение транспорта на Крымском мосту возобновили

Движение транспорта на Крымском мосту, которое временно приостанавливали утром 7 июня, возобновили. Об этом сообщил канал «Крымский мост» , публикующий информацию об оперативной обстановке на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указали в сообщении в 10:24 по московскому времени.

Мостовое полотно получило повреждения в районе Чонгара в результате ночной атаки беспилотника ВСУ. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что в Крыму один человек погиб при атаке украинского БПЛА на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. Еще трое пострадали.