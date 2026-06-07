Движение по Крымскому мосту перекрыли
Утром 7 июня движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил канал «Крымский мост» на платформе «Макс», информирующий об оперативной обстановке на транспортном переходе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра и на мосту просим следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.
Днем ранее на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилась огромная пробка из 550 автомобилей. Также в очереди на досмотр со стороны Тамани стояли транспортные средства.
До этого боевики ВСУ с помощью БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший в Керчь из Азовского. В результате погиб удара один человек, еще шестеро получили ранения.
Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что власти полуострова окажут необходимую поддержку и помощь пострадавшим.