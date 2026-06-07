Движение по Крымскому мосту перекрыли

Утром 7 июня движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил канал «Крымский мост» на платформе «Макс» , информирующий об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра и на мосту просим следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Днем ранее на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилась огромная пробка из 550 автомобилей. Также в очереди на досмотр со стороны Тамани стояли транспортные средства.

До этого боевики ВСУ с помощью БПЛА атаковали пригородный поезд, следовавший в Керчь из Азовского. В результате погиб удара один человек, еще шестеро получили ранения.

Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что власти полуострова окажут необходимую поддержку и помощь пострадавшим.