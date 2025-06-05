Движение поездов в Воронежской области возобновилось после подрыва путей

В Воронежской области возобновили движение поездов «Таврия» и «Таврия Экспресс» после временной приостановки из-за повреждения путей. Об этом в Telegram-канале сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 13:55 в пути задерживаются пять поездов компании. Поезд № 007/008 Санкт-Петербург — Севастополь опаздывает более, чем на четыре часа, а поезд № 173/174 Москва — Евпатория — на три часа.



Кроме того, на три часа опаздывают поезда № 91/92 Москва — Севастополь, № 17/18 Симферополь — Москва и № 27/28 Симферополь — Москва.

В компании подчеркнули, что железнодорожники делают все от них зависящее для сокращения опоздания поездов.

ФСБ заявляла об основаниях о возбуждении уголовного дела по статье о терроризме после подрыва железнодорожного пути в Воронежской области. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.