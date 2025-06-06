Движение поездов в Белгородской области после схода тепловоза восстановили

Участок железной дороги на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области открыли для движения поездов после схода тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба ЮВЖД.

В компании отметили, что из-за аварии на путях прекратилось движения нескольких пассажирских поездов. Сейчас РЖД принимает необходимые меры для сокращения времени задержки составов.

Данные о фактическом движении поездов доступны на сайте перевозчика, в мобильном приложении, а также по телефону Центра поддержки пассажиров 8-800-775-00-00.

Проходивший через Прохоровский район Белгородской области тепловоз сошел с рельсов утром в пятницу, 6 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, авария на железной дороге произошла из-за заложенного взрывного устройства.

Гладков добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Но из-за повреждения полотна движение поездов на участке остановилось на 2,5 часа, пока ремонтники приводили рельсы в порядок.

Осведомленный источник 360.ru сообщил, что управлявший тепловозом машинист оперативно отреагировал на прогремевшие взрывы и нажал кнопку экстренного торможения. Но локомотив продолжил движение, и на поврежденном участке с рельсов сошла первая колесная пара.