Движение по Крымскому мосту временно ограничили | 360°

Транспорт 13 мая 2024, 06:10 Движение по Крымскому мосту временно ограничили Оперштаб: движение по Крымскому мосту перекрыли утром 13 мая РИА «Новости»

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Утром 13 мая временно ограничили проезд автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — объявили специалисты.

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Ограничение ввели около пяти часов утра. Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями работников службы транспортной безопасности.

UPD: в 06:45 объявили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Проезд по Крымскому мосту временно закрывали 7 мая. Ограничение длилось около 40 минут.

Мост через Керченский пролив перестали использовать для перевозки грузов военного назначения, выяснили аналитики частного украинского разведывательного агентства Molfar. Российскую армию стали снабжать по сухопутным маршрутам, используя железнодорожную ветку для пассажирских составов.