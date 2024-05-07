Россия перестала перевозить военные грузы по Крымскому мосту | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 02:33 Россия перестала перевозить военные грузы по Крымскому мосту The Independent: Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ РИА «Новости»

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Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Авторы материала сослались на аналитиков частного разведывательного агентства Украины Molfar. По данным последних, за последние три месяца военные грузовые поезда практически перестали ездить по железнодорожной линии моста.

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На спутниковых снимках видно, что Россия начала использовать сухопутные маршруты для снабжения своей армии в зоне СВО. С начала года на Крымском мосту только один раз заметили грузовой поезд, перевозящий 55 вагонов топлива 29 февраля, уточнило издание.

Авторы материала добавили, что анализ спутниковых изображений показывает, что Крымский мост почти не имеет движения военных грузов. По этой причине он перестал быть важной военной целью для ВСУ.

В основном грузы сейчас перевозятся по новой железной дороге через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Там прокладывают новые железнодорожные линии, чтобы связать новые регионы с полуостровом и материковой Россией.

Ранее стало известно, что в 2022 году Крымский мост подорвали самодельным взрывным устройством фугасного действия мощностью в 10 тонн тротила.