Движение по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия | 360°

Общество 07 мая 2024, 08:30 Движение по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия РИА «Новости»

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Движение по Крымскому мосту запустили спустя почти 40 минут после временного перекрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Около 07:00 по московскому времени движение автотранспорта по переправе временно приостановили. Что стало причиной подобного решения, не уточняется. Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Уже в 07:35 движение восстановили.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — подчеркнули авторы публикации.

Глава комитета Госдумы по международным отношениям и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявлял об усилении охраны Крымского моста. По его словам, важная переправа, соединяющая полуостров с материковой частью страны, надежно защищена.