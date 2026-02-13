Движение на МЦД-2 восстановили после сбоя утром 13 февраля

Движение на участке Павшино — Тушинская МЦД-2 полностью восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В 08:43 на станции Павшино электричка пережгла контактный провод и не смогла продолжить движение. С помощью тепловоза ее убрали с пути, а энергетики заменили участок сети. Перевозчик принимает меры, чтобы ввести поезда в график.

Утром электропоезда выбились из графика еще на двух направлениях — Ярославском и Рязанском. Интервал на МЦД-3 удавалось удерживать, а вот пассажиры более дальних электричек — в частности, из Воскресенска — столкнулись с опозданиями, порой более чем на час. Причина вынужденных остановок не сообщается.