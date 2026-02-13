Электрички выбились из графика на двух направлениях МЖД утром 13 февраля

Пригородные поезда на Казанском направлении МЖД в сторону Москвы следуют с отклонением от графика. Об этом утром 13 февраля предупредили в пресс-службе Московской железной дороги.

Причиной отклонения назвали вынужденные остановки составов на участках Воскресенск — Виноградово, Раменское — Быково. При этом, как подчеркивают в МЖД, межпоездной интервал на МЦД-3 выдерживается.

Пассажирка одной из электричек в комментарии 360.ru пожаловалась, что их состав стоит между Раменским и Фабричной уже полчаса. Все нервничают, так как опаздывают на работу. Кто-то уже больше, чем на час.

Есть проблемы и на Ярославском направлении. Там ряд поездов задерживается по техническим причинам.

«Совместно с компанией-перевозчиком принимаем меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе МЖД.