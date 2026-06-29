Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщил оперативный канал Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходях к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — заявили в ведомстве.

Со стороны Керчи в зоне ожидания перед ручным осмотром скопилось 650 машин. Время стояния в очереди составляет примерно два часа.

Движение по Крымскому мосту перекрыли сегодня ночью примерно в 02:05 по московскому времени. В 08:02 появилось сообщение о возобновлении движения.

Сегодня утром Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали над Россией 209 украинских беспилотников. БПЛА сбили над 10 областями, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.