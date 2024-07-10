Дума поддержала закон о штрафах для электросамокатчиков

Госдума приняла в I чтении закон о штрафах для пользователей электросамокатов

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума одобрила в I чтении законопроект о штрафах за нарушения ПДД на электросамокатах. Он также распространяется на лиц, использующих электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности.

Например, за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения смогут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей.

За превышение скорости пользователей накажут на сумму от 500 до пяти тысяч рублей, а за езду на одном самокате нескольких человек или перевозку детей штраф составит до трех и пяти тысяч рублей. Санкции также предусмотрели за оставление места происшествия.

Аварии с участием электросамокатов стали большой проблемой во всей России. Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет. Особую опасность представляют курьеры, передвигающиеся на СИМ. Ранее доставщик на электросамокате сбил женщину в Петербурге и скрылся. Пострадавшая попала в реанимацию.

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