10 июля 2024 01:42 «Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать Транспортный эксперт Яблоков: надо обуздать вседозволенность курьеров на СИМ 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press Общество

Штрафы

Яндекс

ДТП

ПДД

Запреты

Дороги

Россия

Бизнес

Водители

Курьеры

Электросамокаты

Проблема электросамокатов в российских городах ярко выражена, и с этим нужно что-то делать, считает депутат Государственной думы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Особую опасность представляют курьеры, передвигающиеся на СИМ, в последнее время случаи ДТП с их участием участились. Нужно ли ужесточать требования для водителей электросамокатов и электровелосипедов, и станет ли от этого меньше происшествий с их участием, выяснял 360.ru.

Дрифт на электросамокате В последнее время участились случаи ДТП с участием курьеров на СИМ. В Санкт-Петербурге 21 июня доставщик на электровелосипеде сбил женщину и скрылся. Петербурженка попала в реанимацию, а делом курьера занялся Следственный комитет. Очевидцы уверяют, что курьер целенаправленно сбил пешехода — дорога была свободной, а доставщик нарочно наехал на 52-летнюю женщину, об этом писала Readovka. Полицейские задержали курьера. В Москве доставщик «Яндекс Еды» на электровелосипеде удрал от пешего полицейского и чудом никого не сбил. Удалось ли сотруднику ДПС догнать нарушителя — неизвестно. В Санкт-Петербурге курьер на электровелосипеде устроил дрифт на дороге. Он не уступил дорогу автомобилю и врезался в него, «задрифтил бочком». В августе прошлого года работник доставки на электросамокате сбил шестилетнего ребенка в Москве. Доставщик остановился, поправил рюкзак с заказом и скрылся с места происшествия. Пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь.

Фото: Freepik

Курьер «ВкусВилл» в феврале этого года сбил девочку и скрылся с места происшествия. Компания заявила, что не несет ответственности за действия доставщика, так как их услуги предоставляет аутсорсинговая фирма. Во «ВкусВилле» не предложили пострадавшим компенсации и даже не помогли выяснить контакты курьера. Мать девочки рассказала Readovka, что нарушитель отделался только штрафом. И это лишь малая толика происшествий, в которых виновниками являются курьеры. Количество подобных ДТП растет с каждым годом в геометрической прогрессии. Страдают не только пешеходы, но и водители.

Самокатов — много, дорожек — мало Депутат Хамзаев напомнил, что за последние два года законодательство значительно продвинулось в сторону улучшения учета, контроля и ответственности в отношении самокатчиков. Собеседник 360.ru отметил, что нужно дополнительно проработать вопрос зонирования. То есть выделить зоны, где необходимо ввести запрет на передвижение на СИМ. «Самокатов много, но дорожек специализированных, велодорожек очень маленький процент. Поэтому они все носятся по тротуарам. Надо выводить его более в профессиональную плоскость», — добавил депутат. Хамзаев отметил, что прежде всего электросамокатчики раздражают неконтролируемой скоростью и нарушением правил движения.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Контроль через штрафы и запреты Водители самокатов хаотично перемещаются по тротуарам и проезжим частям из-за безнаказанности, считает транспортный эксперт, старший редактор интернет-издания «Транспорт в России» Павел Яблоков. «У нас нет никаких документов, которые надо получать на управление средствами индивидуальной мобильности. Поэтому управлять ими может фактически любой, что приводит к разным последствиям. Люди не особо знают ПДД, потому что не надо сдавать на права, соответственно, не надо изучать правила дорожного движения. Во-вторых, не получая никакой ответственности за свои действия, никаких штрафов, они достаточно хаотично перемещается по дорогам, по проезжей части, по тротуарам, вместе с пешеходами», — отметил эксперт. Своим поведением самокатчики провоцируют других участников движения на принятие мер, ограничивающих их деятельность. Вседозволенность не радует, заявил Яблоков. «У курьеров работа заключается в чем? Быстро доставлять какие-то продукты из одной точки в другую. Соответственно, их уровень оплаты зависит от того, как быстро они их будут передать от точки до точки. Быстро — это значит, с минимальными требованиями безопасности, с максимальным наплевательством на все правила дорожного движения. Настолько, насколько позволят обстоятельства», — отметил эксперт. Что касается работы курьеров, то сделать их более контролируемыми можно, уверен специалист. «Через средства контроля, через штрафы, через запреты, через понимание того, что если будешь ехать не так, то будешь наказан», — заявил собеседник издания. Яблоков напомнил, как в свое время дисциплинировали водителей. Если раньше взаимодействие происходило через инспекторов ГАИ и «попадались» единицы, то теперь на страже порядка стоят автоматизированные системы. Камеры фиксируют нарушения, и нерадивому водителю приходит штраф. «Начали внедрять цифровые сервисы, что отслеживают программным путем. С программами не договоришься, ты с человеком просто не встречаешься, кто мог бы „порешать вопрос“, договориться, ему приходит автоматический штраф через камеры, которые везде стоят», — пояснил Яблоков. Тесты на адекватность Сейчас поднимается вопросы по установке на СИМ идентификаторов. У прокатных электросамокатов есть учет и контроль, повлиять на личные средства передвижения программным способом практически невозможно, отметил эксперт.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Прокатные фирмы могут программным образом ограничивать скорость движения. Технологии тестируют скорость, а также другие нарушения, например, езду вдвоем. По геолокации отслеживают движения самокатов в «медленной» зоне — в парках, в местах скопления людей, программа автоматически ограничивает скорость. Кикшеринг Whoosh запустил интеллектуальный тест перед арендой электросамоката. Чтобы взять в аренду самокат, нужно будет пройти тест на когнитивные способности. В первую очередь выявляют нетрезвых водителей. На СИМ нужно устанавливать регистрационные номера, знаки, чтобы камеры могли их считывать, считает Яблоков. Соответственно, нарушителю так же будут приходить штрафы. Эти законопроекты нужно вносить на рассмотрение в Госдуму.

«Задача такая, чтобы в цифровом конституционном поле Умного города этот город оставался безопасным» Павел Яблоков Транспортный эксперт

Это может повлечь дополнительные расходы на организацию работы сети курьеров. Кто будет следить за установкой номеров, кто это будет исполнять — сейчас обсуждается, отметил Яблоков. Важно найти компромисс между бизнесом и обузданием вседозволенности, заявил собеседник 360.ru.