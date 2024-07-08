«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой
Глава «Союза пешеходов» Соколов: правила для самокатчиков нужно ужесточить
Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot, пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.
В чем проблема?
Основной нюанс в том, что электросамокаты в правилах дорожного движения сейчас называют транспортным средством. Но по сути они являются механическими транспортными средствами, как и мопеды. Соколов пояснил, что главный признак такой категории — наличие электродвигателя.
«Ответственность, конечно, у электросамокатчиков остается. Она предусмотрена и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом <…> виновник должен возместить затраты на лечение. В то же время у нас есть еще моральный вред, и он иногда гораздо даже выше… <…> Но на практике получается, что пострадавший должен бороться сам за себя. Поправки, которые были внесены (в ПДД — прим. ред.), они как бы делают виновника менее виновным», — рассказал Соколов.
Пешеходы не защищены
Если бы электросамокаты трактовались как источник повышенной опасности, то и ответственность при авариях была бы выше. В любом случае, подчеркнул эксперт, виновник должен возместить расходы на лечение пострадавшего, но пока никто не предлагает сделать это автоматически. Проблему зачастую можно решить только с помощью юриста, а их услуги стоят дорого.
Поэтому все плохо, пешеходы не защищены.
Владимир Соколов
Соколов предложил распространить на электросамокаты хотя бы ОСАГО, но для этого их надо признать источником повышенной опасности, то есть механическими транспортными средствами. А при таких условиях спрос на этот двухколесный транспорт понизится, что не очень выгодно тем, кто продает или сдает в аренду электросамокаты.
Смертельное ускорение
Иногда за рулем электросамоката оказываются неопытные пользователи, что тоже крайне опасно.
«Главная то проблема в том, что разрешили ездить со скоростью 25 километров в час по тротуарам. На самом деле во всем мире это несовместимые скорости с безопасностью <…> Еще три года назад мы просили сделать тесты на столкновение пешехода и водителя электросамоката. Выясняется, что при 20 километрах в час это уже смертельное ускорение», — отметил собеседник 360.ru.
Причем чаще всего страдают и гибнут даже не пешеходы, а сами самокатчики.
Ранее автобус с пассажирами попал в аварию на улице Корнейчука в Москве из-за вылетевшего на проезжую часть электросамокатчика. В результате происшествия серьезные травмы получили две пассажирки. Водитель двухколесного транспорта с места происшествия скрылся.