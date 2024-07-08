«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot , пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.

В чем проблема?

Основной нюанс в том, что электросамокаты в правилах дорожного движения сейчас называют транспортным средством. Но по сути они являются механическими транспортными средствами, как и мопеды. Соколов пояснил, что главный признак такой категории — наличие электродвигателя.

«Ответственность, конечно, у электросамокатчиков остается. Она предусмотрена и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом <…> виновник должен возместить затраты на лечение. В то же время у нас есть еще моральный вред, и он иногда гораздо даже выше… <…> Но на практике получается, что пострадавший должен бороться сам за себя. Поправки, которые были внесены (в ПДД — прим. ред.), они как бы делают виновника менее виновным», — рассказал Соколов.

Пешеходы не защищены

Если бы электросамокаты трактовались как источник повышенной опасности, то и ответственность при авариях была бы выше. В любом случае, подчеркнул эксперт, виновник должен возместить расходы на лечение пострадавшего, но пока никто не предлагает сделать это автоматически. Проблему зачастую можно решить только с помощью юриста, а их услуги стоят дорого.