«Долго сдерживать невозможно». Россиян предупредили о росте цен на Lada

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предупредил, что цены на Lada вырастут из-за увеличения себестоимости автомобилей. По его словам, последняя индексация цен была в январе и составила менее 2%.

«Предыдущее повышение в начале года составило менее 2%, что было ниже инфляционного уровня. Однако долго сдерживать этот процесс невозможно — растущие расходы, а также демпинг со стороны китайских брендов вынуждают поднимать стоимость», — сказал топ-менеджер на форуме «Транспорт России».

Соколов выразил надежду на снижение ключевой ставки в будущем году. По его мнению, это оживит спрос на автомобили.

На форуме случилось важное событие: представили новую модель Lada Aura, адаптированную для таксомоторных компаний. Эта версия автомобиля должна помочь сдержать рост цен на услуги такси.

С января по октябрь в России продали 1,1 тысячи люксовых автомобилей Lada Aura. Это самая дорогая модель АвтоВАЗа. Покупателями чаще становились частные лица: они приобрели 586 машин. Юридические лица купили 532 автомобиля. Больше всего Lada Aura были популярны в Москве и Подмосковье.