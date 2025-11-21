Цены на Lada пообещали проиндексировать

Цены на машины Lada проиндексируют из-за роста реальной себестоимости автомобилей. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов на полях форума «Транспорт России» .

«Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе [2025 года], менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции», — сказал он.

По словам Соколова, дальнейшее сдерживание роста невозможно: импортные компоненты подорожали, а агрессивный демпинг китайских автомобилей оказал давление на рынок. Стоимость должна корректироваться в соответствии с фактическими производственными затратами.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко заявил, что подготовка машины к зимнему сезону в этому году будет дороже, чем в предыдущем. Стоимость услуг шиномонтажа выросла на 15,8%, а мойка авто подорожала на 25%.