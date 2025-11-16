Ситало известно, сколько Lada Aura продали в 2025 году

Автостат: в 2025 году в России продано 1118 автомобилей Lada Aura

С января по октябрь в России зарегистрировали 1,1 тысячи автомобилей LADA Aura. Это самая дорогая модель АвтоВАЗа. Машина представляет собой удлиненную и более оснащенную версию LADA Vesta. Об этом директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале .

По данным регистрации, покупателями чаще становились частные лица: они приобрели 586 машин. При этом, на юридические лица пришлось 532 автомобиля. Наибольший спрос на LADA Aura зафиксировали в Москве и Подмосковье. Они составили 13% всех регистраций. Высокие показатели также в Татарстане, Самарской области и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что продажи российского автомобиля Lada Largus ограничили с 21 октября из-за возможного несоответствия техрегламенту и массовых жалоб на проблемы с рулевым управлением.