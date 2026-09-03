Для жителей Люберец поездки на юг Подмосковья станут заметно быстрее

Поездки на юг Подмосковья станут заметно быстрее: ЮЛА позволяет добираться до Домодедово, Каширского и Варшавского шоссе напрямую — без пробок на МКАД.

Теперь доехать до Балашихи можно будет за полчаса вместо прежних полутора, а выезд на трассу «Восток» займет 10 минут вместо 25-30.

Ранее запущенные участки ЮЛА уже улучшили транспортную ситуацию в Люберцах. В августе трафик на Октябрьском проспекте снизился на 13%, а на Егорьевском шоссе — почти на 8%. А в 2027 году будут достроены дополнительные съезды на ЮЛА.

Как именно Южно-Лыткаринская автодорога изменит маршруты и сократит время в пути — смотрите в нашем видео.

Подробнее о новой дороге и ее влиянии на транспортную ситуацию в Подмосковье — в материале 360.ru.