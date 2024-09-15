Дешевые авто из Китая займут основную нишу на западном рынке

Китайские электромобили становятся более востребованными на мировом рынке. У них есть все шансы занять место крупных западных компаний, сообщила газета The Telegraph .

По законодательству Великобритании к 2030 году не менее 80% продаваемых в стране автомобилей должны быть электрическими. Предполагается, что китайские машины помогут в этом.

Кроме того, одно из преимуществ авто из КНР — их дешевизна. Западные производители не смогут предоставить клиентам привлекательные условия, поскольку создание собственных аккумуляторов требует огромных финансовых вложений. В итоге покупатели будут выбирать продукты, исходя из лучшего соотношения цены и качества, а не ограничиваться проверенными брендами.

В июле американцы закупили в Китае рекордное количество авто. По сравнению с январем 2024 года экспорт автомобилей из КНР в Соединенные Штаты вырос в три раза, хотя в целом продажи китайских авто за рубеж сократились.