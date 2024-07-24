Американцы закупили в Китае рекордное количество авто

Китай установил рекорд по поставкам автомобилей в США на 401,7 млн долларов

В июне Китай поставил в США легковые автомобили стоимостью 401,7 миллиона долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет китайской статслужбы.

По сравнению с январем 2024 года экспорт автомобилей из КНР в Штаты увеличился в три раза, а относительно мая — на 17%. В первый месяц лета объем поставок в денежном выражении составил 401,7 миллиона долларов.

Однако в целом продажи китайских авто за рубеж сократились. В июне произвели поставки на сумму 6,705 миллиарда долларов — на 18% меньше, чем в мае. Это минимальное значение с февраля текущего года.

В России исключили снижение цен на китайские автомобили. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что стоимость машин связана с политической ситуацией.