Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 16:49 Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus Мантуров: на заводе Toyota в Петербурге начнут выпускать Aurus РИА «Новости»

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Производство российских автомобилей премиум-класса Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируют запустить до конца текущего года. Площадку уже передали новому собственнику. Об этом заявил и. о. главы Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передал ТАСС.

«Передали уже давно. До конца года запустим производство», — отметил Мантуров.

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До этого и. о. министра говорил, что производитель будет выпускать Aurus вместе с зарубежным партнером. Продажи новой линейки начнутся в 2025 году.

Один из обновленных представительских Aurus стоит в президентском гараже. На церемонию инаугурации 7 мая Владимир Путин приехал именно на российском лимузине.

Aurus Senat изменился внутри и снаружи. Эксперт Максим Кадаков отметил его новый дизайн и светотехнику.