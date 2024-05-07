07 мая 2024, 15:23
Автоэксперт Кадаков: новый софт управления — главная особенность обновленного Aurus Senat
Автоэксперт Максим Кадаков перечислил особенности обновленного Aurus Senat. Именно на этом автомобиле президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации, сообщил RT.
По словам специалиста, визуально изменились передняя и задняя части машины, а также сам интерьер. Кроме того, появились новые матричные фары и электронные системы.
Реклама
Главным нововведением Кадаков назвал современный софт управления. Данное обеспечение предполагает наличие независимости и свободы в действиях, пояснил эксперт.
Владимир Путин
Aurus
Реклама
Реклама