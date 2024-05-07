Транспорт 07 мая 2024, 15:23 Автоэксперт Кадаков: новый софт управления — главная особенность обновленного Aurus Senat

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Автоэксперт Максим Кадаков перечислил особенности обновленного Aurus Senat. Именно на этом автомобиле президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации, сообщил RT.

По словам специалиста, визуально изменились передняя и задняя части машины, а также сам интерьер. Кроме того, появились новые матричные фары и электронные системы.

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Главным нововведением Кадаков назвал современный софт управления. Данное обеспечение предполагает наличие независимости и свободы в действиях, пояснил эксперт.