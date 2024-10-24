«Буханке» пенсия не грозит. УАЗ обновил штампы для производства легендарной машины

Ульяновский автозавод обновил штамповую оснастку, на которой производят автомобили семейства СГР, более известные как «буханки» и «головастики». Об этом сообщило издание Quto .

Покупатели, указали в материале, в последнее время часто жаловались на невысокое качество сборки кузовов. Теперь проблема должна решиться.

В августе вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр призвал убрать «буханки» с дорог общего пользования, заявив, что они несовместимы с современными требованиями безопасности.

В ответ на автозаводе сообщили, что подходить с современными мерками к автомобилю, разработанному более 60 лет назад, неправильно и что во многих регионах ему до сих пор не существует замены.

Автомобиль производят с 1958 года. Новую «буханку» можно купить за 1,5 миллиона рублей.