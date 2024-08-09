Легендарную машину призвали убрать с дорог общего пользования

Автоэксперт Хайцеэр: «буханки» не должны ездить по дорогам общего пользования

Семейство автомобилей УАЗ СГР, более известное в народе как «буханки», не совместимо с настоящим временем и безопасностью. Такое мнение высказал «Газете.ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», — добавил он.

Издание отметило, что сегодня новую «буханку» можно купить от 1,5 миллиона рублей.

Модель выпускается на Ульяновском автомобильном заводе с 1958 года и использовалась в огромном количестве отраслей.

В марте Горьковский автозавод представил новое поколение полноприводного «Соболя», которое может стать конкурентом «буханке».