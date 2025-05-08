Более 90 рейсов на прилет и вылет задержали в московских аэропортах

В столичных аэропортах по состоянию на утро 8 мая задержали как минимум 94 рейса на прилет и на вылет. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В Шереметьеве не вылетели по расписанию 15 рейсов, задержали прилет 12. В Домодедове задержка произошла с 14 рейсами на вылет, во Внукове — с 18 на вылет и с 26 на прилет. В Жуковском задержали девять рейсов, из них четыре на вылет, пять на прилет.

Сейчас аэропорты московского региона возобновили штатную работу, отметили в пресс-службе Минтранса. Ожидается, что к 18:00 8 мая авиасообщение вернется к штатному расписанию.

На задержанных рейсах перевезут больше 14 тысяч человек. Также на ближайшие даты предусмотрели свободные места на железнодорожном транспорте.

Ранее прокуратура предложила пассажирам задержанных рейсов пожаловаться на нарушение прав.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вернут клиентам деньги за отмененные из-за ограничений на полеты рейсы. Процедура займет около одного рабочего дня.