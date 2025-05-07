«Аэрофлот» и «Россия» вернут деньги пассажирам отмененных рейсов

Компании «Аэрофлот» и «Россия» вернут деньги пассажирам рейсов, которые отменили из-за ограничений на полеты, введенных в центральной части России. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Если билет приобретен на сайте или в офисах собственных продаж „Аэрофлота“, возврат произойдет автоматически. Как правило, процедура занимает не более одного дня», — уточнили в компании.

После оформления возврата клиенты могут в течение трех суток приобрести билет на новую дату, сохранив класс обслуживания, тариф и маршрут. Вылет по новому билету может состояться в пределах семи дней от даты отмененного рейса.

В заявлении также указали, что трансферным пассажирам и путешественникам с субсидированными билетами авиакомпания перебронирует места. Для этого нужно подать соответствующее обращение.

Из-за задержки рейса группа школьниц из Новосибирска сутки не могла улететь из Москвы. Детям не предоставили размещение в гостинице. В итоге девочкам пришлось спать на железных сидениях и на полу аэропорта Домодедово.