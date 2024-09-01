Более 70 рейсов задержали ночью в трех столичных аэропортах

Росавиация: 74 рейса задержали в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Ночью и утром 1 сентября в трех аэропортах столичного региона вводили временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ночью и утром 1 сентября на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения», — указал он.

На запасные аэродромы отправили 43 воздушных судна. Суммарно в трех аэропортах задержали отправку 74 рейсов. Кореняко уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы воздушных гаваней делали все для обеспечения безопасности полетов.

С 09:05 по московскому времени все аэропорты столичного региона начали работу в штатном режиме.

Ночью 1 сентября силы противовоздушной обороны сбили 158 беспилотников ВСУ. Из них семь уничтожили над Московской областью, два — над Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что четвертый летевший в сторону города беспилотник сбили в Одинцовском городском округе.