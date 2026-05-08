Минтранс: более 7,1 тысячи пассажиров перевезли из аэропортов юга России

Более 7,1 тысячи пассажиров на 55 рейсах перевезли между аэропортами юга России и другими регионами страны к 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

«Все ранее приостановившие работу воздушные гавани функционируют в плановом режиме, вновь сформированное расписание до конца текущих суток полностью выполняется. Скоплений пассажиров в терминалах нет», — уточнили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что инспекторы Ространснадзора следят за соблюдением прав пассажиров. Кроме того, для перевозки граждан еще задействовали железнодорожное и автомобильное сообщение.

В Минтрансе добавили, что РЖД продали на поезда дополнительно 10 тысяч билетов. Авиакомпании начали выполнять рейсы на широкофюзеляжных самолетах, которые более вместительные.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что авиасообщение на юге страны восстановится за двое-трое суток.