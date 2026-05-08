Минтранс назвал сроки возобновления полетов в аэропортах юга России

Минтранс: возобновление полетов в аэропортах юга РФ планируется после 15:00

Возобновление полетов в закрытых аэропортах на юге России планируется после 15:00 в пятницу с учетом корректировок расписания. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Ведомство продолжает координировать вопросы выполнения рейсов совместно с Росавиацией.

В Минтрансе уточнили, что в продаже находится достаточное количество мест на поезда в южном направлении.

«При наличии технических возможностей РЖД оперативно увеличат количество вагонов в составах. Также назначат дополнительные поезда в Москву из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани отправлением с 10 мая», — заключили в пресс-службе.

Ранее 8 мая Министерство транспорта сообщало, что после попадания беспилотников в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону работу приостановили аэропорты 13 городов.