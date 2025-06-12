У Крымского моста скопилось 800 машин

Сотни машин стоят в очереди на въезд в Крым. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Со стороны Тамани находится 800 авто, время ожидания составляет около трех часов. При этом со стороны Керчи на Крымском мосту очередей нет.

Ограничения на проезд не вводились, добавил канал.

Ранее украинские боевики ударили по Крымскому мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил данные о попытке подрыва опоры, но подчеркнул, что переправа не получила повреждений.

По его словам, ВСУ продолжают атаковать российские объекты мирной инфраструктуры, но страна принимает меры предосторожности.