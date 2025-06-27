С воды и берега Невы. Где посмотреть «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году
Как смотреть «Алые паруса» — 2025, если ты не выпускник
В 2025 году «Алые паруса» пройдут в Северной столице в очном формате. Традиционно бриг «Россия» проплывет по акватории Невы, а завершится шоу праздничным фейерверком. Кто выступит перед петербургскими подростками, что будет в программе, как перекроют дороги, когда можно увидеть «Алые паруса» и как попасть на праздник не выпускникам — в материале 360.ru.
Когда пройдут «Алые паруса» в 2025 году
Дату назначают ежегодно, отталкиваясь от расписания экзаменов. При этом событие не должно совпасть с Днем памяти и скорби 22 июня.
Интересно
Подготовку начали заранее — 5 июня. Генеральная репетиция пройдет 27-го числа.
Программа «Алых парусов» в 2025 году
- 22:00 — начало концерта. Традиционно детей поздравят президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Интересно
- 00:40 — проход брига «Россия» по Неве. За 15-20 минут гостей попросят перейти на Дворцовую и Адмиралтейскую набережные.
- 00:50–1:10 — пиротехническое шоу.
Фейерверк запускают после полуночи из-за белых ночей.
В 2025 году маршрут следования брига немного изменится. Движение начнется у Сенатской площади, далее по разведенному створу Дворцового моста «Россия» проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот у Зимней канавки, а потом поплывет в сторону Троицкого моста.
Обратный маршрут будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
Кто выступит на концерте
В программе заявили о выступлениях следующих артистов:
- Надежда Кадышева;
- «Иванушки International»;
- Группа «5УТРА»;
- Akmal';
- Bearwolf;
- Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи»;
- Зара;
- группа The Hatters.
Пианист Никола Мельников с оркестром исполнит Седьмую симфонию Шостаковича — номер посвятят блокаде Ленинграда. Ведущими выступят юморист Дмитрий Хрусталев и артистка дубляжа Дарья Блохина.
Как перекроют дороги в Санкт-Петербурге
В день проведения генеральной репетиции, 27 июня, станут недоступными три моста:
- Благовещенский — с 19:00 до 4:00, разведут с 20:00 до 20:30 и далее по графику;
- Дворцовый — с 19:00 до 4:00, разведут с 21:30 до 1:30;
- Троицкий — с 19:50 до 2:30.
С 19:00 27-го до 4:00 28-го числа перекроют:
- Биржевую площадь;
- Биржевой проезд вдоль дома 4;
- Университетскую набережную от 8–9-й линий В. О. до Биржевой площади;
- Адмиралтейскую набережную;
- Сенатскую площадь;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Адмиралтейский проезд;
- Керченский переулок;
- Азовский переулок;
- Черноморский переулок;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовую площадь;
- Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;
- Дворцовую набережную;
- проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от набережной Лебяжьей канавки до проезда вдоль Марсова поля;
- Суворовскую площадь;
- набережную Кутузова от Гагаринской улицы до Дворцовой набережной;
- набережную Лебяжьей канавки в направлении от Садовой улицы к Суворовской площади;
- Троицкую площадь Петроградской стороны.
С 28 на 29 июня закроют шесть мостов:
- Благовещенский — с 20:00 28 июня до 6:00 29 июня, разведут с 23:00 до 23:20;
- Дворцовый — с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня, с 0:40 до 1:10;
- Троицкий — с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня;
- Литейный— с 23:00 28 июня до 6:00 29 июня;
- Биржевой — с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня;
- Тучков — с 20:00 28 июня до 6:00 29 июня.
Где смотреть «Алые паруса»
Праздник с концертом и бригом «Россия» традиционно пройдет только для выпускников петербургских школ. Каждому дарят пригласительный на два лица, чтобы можно было привести с собой родителей или друзей. Остальным вход на торжество запрещен.
Иногда в продаже появляются билеты на Дворцовую площадь, но организаторы не рекомендуют их покупать — велик риск нарваться на мошенников.
Посмотреть мероприятие можно в день репетиций, последняя состоится 27-го числа. Правда, их проводят без салюта, что не так зрелищно, как хотелось бы.
Понаблюдать за фейерверком и алыми парусами все же возможно, но с других локаций. Самые популярные:
- Стрелка Васильевского острова;
- Университетская набережная;
- Мытнинская и Петровская набережные;
- Набережная Лейтенанта Шмидта;
- Литейный, Биржевой и Благовещенский мосты.
Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская», «Василеостровская», «Горьковская» и «Спортивная». В день «Алых парусов» петербургское метро работает всю ночь.
В прошлые годы туристы и жители заранее бронировали теплоходы и катера, чтобы посмотреть на шоу с воды. Транспорт подбирался к причалу на Воскресенской набережной и за Литейным мостом, где было видно действо. Однако в этом году ограничения на движение судов стали строже, поэтому увидеть многое вряд ли удастся.
Кроме того, можно забронировать место в ресторане с видом на «Алые паруса»:
- «Вино и вода» — улица Чайковского, 17;
- «Фрегат „Благодать“» — Петровская набережная, 2;
- «Магадан» — Мытнинская набережная, 6;
- «Беринг — Пироговская набережная, 5/2;
- La Vue — Пироговская набережная, 5/2;
- «Волга-Волга» — Петровская набережная, 8;
- Veter — Мытнинская набережная, 6.
- Из этих мест отлично видно салют:
- L’eclat — улица Пестеля, 1/12;
- «Гастрономика по-новому» — улица Марата, 5;
- F11 — Лермонтовский проспект, 43/1;
- «Невесомость» — Большой проспект, 37;
- «Паруса на крыше» — улица Льва Толстого, 9;
- «Горизонты» — набережная реки Фонтанки, 59Б.
Праздничный салют можно увидеть в прямом эфире — транслировать мероприятие будет Пятый канал.