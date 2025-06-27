Сегодня 14:02 С воды и берега Невы. Где посмотреть «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году Как смотреть «Алые паруса» — 2025, если ты не выпускник 0 0 0 Фото: EMERCOM of Russia/via / www.globallookpress.com Общество

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В 2025 году «Алые паруса» пройдут в Северной столице в очном формате. Традиционно бриг «Россия» проплывет по акватории Невы, а завершится шоу праздничным фейерверком. Кто выступит перед петербургскими подростками, что будет в программе, как перекроют дороги, когда можно увидеть «Алые паруса» и как попасть на праздник не выпускникам — в материале 360.ru.

Когда пройдут «Алые паруса» в 2025 году Дату назначают ежегодно, отталкиваясь от расписания экзаменов. При этом событие не должно совпасть с Днем памяти и скорби 22 июня.

Интересно В этом году праздник для выпускников организуют в субботу, 28 июня. В этом году праздник для выпускников организуют в субботу, 28 июня.

Подготовку начали заранее — 5 июня. Генеральная репетиция пройдет 27-го числа. Программа «Алых парусов» в 2025 году 22:00 — начало концерта. Традиционно детей поздравят президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Интересно На Дворцовой площади уже развернули сцену размером 45 на 50 метров. Там же разместили помещения для гримеров и металлодетекторов. На Дворцовой площади уже развернули сцену размером 45 на 50 метров. Там же разместили помещения для гримеров и металлодетекторов.

00:40 — проход брига «Россия» по Неве. За 15-20 минут гостей попросят перейти на Дворцовую и Адмиралтейскую набережные.

00:50–1:10 — пиротехническое шоу. Фейерверк запускают после полуночи из-за белых ночей.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

В 2025 году маршрут следования брига немного изменится. Движение начнется у Сенатской площади, далее по разведенному створу Дворцового моста «Россия» проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот у Зимней канавки, а потом поплывет в сторону Троицкого моста. Обратный маршрут будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной. Кто выступит на концерте В программе заявили о выступлениях следующих артистов: Надежда Кадышева;

«Иванушки International»;

Группа «5УТРА»;

Akmal';

Bearwolf;

Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи»;

Зара;

группа The Hatters.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Пианист Никола Мельников с оркестром исполнит Седьмую симфонию Шостаковича — номер посвятят блокаде Ленинграда. Ведущими выступят юморист Дмитрий Хрусталев и артистка дубляжа Дарья Блохина. Как перекроют дороги в Санкт-Петербурге В день проведения генеральной репетиции, 27 июня, станут недоступными три моста: Благовещенский — с 19:00 до 4:00, разведут с 20:00 до 20:30 и далее по графику;

Дворцовый — с 19:00 до 4:00, разведут с 21:30 до 1:30;

Троицкий — с 19:50 до 2:30. С 19:00 27-го до 4:00 28-го числа перекроют: Биржевую площадь;

Биржевой проезд вдоль дома 4;

Университетскую набережную от 8–9-й линий В. О. до Биржевой площади;

Адмиралтейскую набережную;

Сенатскую площадь;

Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;

Адмиралтейский проезд;

Керченский переулок;

Азовский переулок;

Черноморский переулок;

Дворцовый проезд;

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Дворцовую площадь;

Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;

Дворцовую набережную;

проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от набережной Лебяжьей канавки до проезда вдоль Марсова поля;

Суворовскую площадь;

набережную Кутузова от Гагаринской улицы до Дворцовой набережной;

набережную Лебяжьей канавки в направлении от Садовой улицы к Суворовской площади;

Троицкую площадь Петроградской стороны. С 28 на 29 июня закроют шесть мостов: Благовещенский — с 20:00 28 июня до 6:00 29 июня, разведут с 23:00 до 23:20;

Дворцовый — с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня, с 0:40 до 1:10;

Троицкий — с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня;

Литейный— с 23:00 28 июня до 6:00 29 июня;

Биржевой — с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня;

Тучков — с 20:00 28 июня до 6:00 29 июня.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Где смотреть «Алые паруса» Праздник с концертом и бригом «Россия» традиционно пройдет только для выпускников петербургских школ. Каждому дарят пригласительный на два лица, чтобы можно было привести с собой родителей или друзей. Остальным вход на торжество запрещен. Иногда в продаже появляются билеты на Дворцовую площадь, но организаторы не рекомендуют их покупать — велик риск нарваться на мошенников. Посмотреть мероприятие можно в день репетиций, последняя состоится 27-го числа. Правда, их проводят без салюта, что не так зрелищно, как хотелось бы. Понаблюдать за фейерверком и алыми парусами все же возможно, но с других локаций. Самые популярные: Стрелка Васильевского острова;

Университетская набережная;

Мытнинская и Петровская набережные;

Набережная Лейтенанта Шмидта;

Литейный, Биржевой и Благовещенский мосты.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская», «Василеостровская», «Горьковская» и «Спортивная». В день «Алых парусов» петербургское метро работает всю ночь. В прошлые годы туристы и жители заранее бронировали теплоходы и катера, чтобы посмотреть на шоу с воды. Транспорт подбирался к причалу на Воскресенской набережной и за Литейным мостом, где было видно действо. Однако в этом году ограничения на движение судов стали строже, поэтому увидеть многое вряд ли удастся. Кроме того, можно забронировать место в ресторане с видом на «Алые паруса»: «Вино и вода» — улица Чайковского, 17;

«Фрегат „Благодать“» — Петровская набережная, 2;

«Магадан» — Мытнинская набережная, 6;

«Беринг — Пироговская набережная, 5/2;

La Vue — Пироговская набережная, 5/2;

«Волга-Волга» — Петровская набережная, 8;

Veter — Мытнинская набережная, 6.

Из этих мест отлично видно салют:

L’eclat — улица Пестеля, 1/12;

«Гастрономика по-новому» — улица Марата, 5;

F11 — Лермонтовский проспект, 43/1;

«Невесомость» — Большой проспект, 37;

«Паруса на крыше» — улица Льва Толстого, 9;

«Горизонты» — набережная реки Фонтанки, 59Б. Праздничный салют можно увидеть в прямом эфире — транслировать мероприятие будет Пятый канал.