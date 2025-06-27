С воды и берега Невы. Где посмотреть «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году

Как смотреть «Алые паруса» — 2025, если ты не выпускник

EMERCOM of Russia/via
Фото: EMERCOM of Russia/via/www.globallookpress.com

В 2025 году «Алые паруса» пройдут в Северной столице в очном формате. Традиционно бриг «Россия» проплывет по акватории Невы, а завершится шоу праздничным фейерверком. Кто выступит перед петербургскими подростками, что будет в программе, как перекроют дороги, когда можно увидеть «Алые паруса» и как попасть на праздник не выпускникам — в материале 360.ru.

Когда пройдут «Алые паруса» в 2025 году

Дату назначают ежегодно, отталкиваясь от расписания экзаменов. При этом событие не должно совпасть с Днем памяти и скорби 22 июня.

Интересно

В этом году праздник для выпускников организуют в субботу, 28 июня.

Подготовку начали заранее — 5 июня. Генеральная репетиция пройдет 27-го числа.

Программа «Алых парусов» в 2025 году

Интересно

На Дворцовой площади уже развернули сцену размером 45 на 50 метров. Там же разместили помещения для гримеров и металлодетекторов.

Фейерверк запускают после полуночи из-за белых ночей.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

В 2025 году маршрут следования брига немного изменится. Движение начнется у Сенатской площади, далее по разведенному створу Дворцового моста «Россия» проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот у Зимней канавки, а потом поплывет в сторону Троицкого моста.

Обратный маршрут будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

Кто выступит на концерте

В программе заявили о выступлениях следующих артистов:

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Пианист Никола Мельников с оркестром исполнит Седьмую симфонию Шостаковича — номер посвятят блокаде Ленинграда. Ведущими выступят юморист Дмитрий Хрусталев и артистка дубляжа Дарья Блохина.

Как перекроют дороги в Санкт-Петербурге

В день проведения генеральной репетиции, 27 июня, станут недоступными три моста:

С 19:00 27-го до 4:00 28-го числа перекроют:

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

С 28 на 29 июня закроют шесть мостов:

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Где смотреть «Алые паруса»

Праздник с концертом и бригом «Россия» традиционно пройдет только для выпускников петербургских школ. Каждому дарят пригласительный на два лица, чтобы можно было привести с собой родителей или друзей. Остальным вход на торжество запрещен.

Иногда в продаже появляются билеты на Дворцовую площадь, но организаторы не рекомендуют их покупать — велик риск нарваться на мошенников.

Посмотреть мероприятие можно в день репетиций, последняя состоится 27-го числа. Правда, их проводят без салюта, что не так зрелищно, как хотелось бы.

Понаблюдать за фейерверком и алыми парусами все же возможно, но с других локаций. Самые популярные:

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская», «Василеостровская», «Горьковская» и «Спортивная». В день «Алых парусов» петербургское метро работает всю ночь.

В прошлые годы туристы и жители заранее бронировали теплоходы и катера, чтобы посмотреть на шоу с воды. Транспорт подбирался к причалу на Воскресенской набережной и за Литейным мостом, где было видно действо. Однако в этом году ограничения на движение судов стали строже, поэтому увидеть многое вряд ли удастся.

Кроме того, можно забронировать место в ресторане с видом на «Алые паруса»:

Праздничный салют можно увидеть в прямом эфире — транслировать мероприятие будет Пятый канал.

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